В городском округе Воскресенск проверили состояние дворов, детских площадок и дорог

Мероприятия организовали по поручению главы городского округа Воскресенск, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексея Малкина.

Принимавшие участие в обходе заместители главы Андрей Баранов, Александр Черняев, директор МБУ «БиО» Илья Мартынов, профильные заместители и представители эксплуатирующих организаций вместе с жителями проверили местные дворы, детские игровые зоны, контейнерные площадки. А также посетили сквер «Аллея славы». Отметим, что в данной зоне отдыха уже в этом году по программе губернатора будет установлена детская игровая площадка.

Заглянули во время обхода на ул. Советскую. Здесь также по поручению главы региона прошли мероприятия по капитальному ремонту дороги.