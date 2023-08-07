В городском округе Воскресенск проверили состояние дворов, детских площадок и дорог
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск состоялся обход территории.
Мероприятия организовали по поручению главы городского округа Воскресенск, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексея Малкина.
Принимавшие участие в обходе заместители главы Андрей Баранов, Александр Черняев, директор МБУ «БиО» Илья Мартынов, профильные заместители и представители эксплуатирующих организаций вместе с жителями проверили местные дворы, детские игровые зоны, контейнерные площадки. А также посетили сквер «Аллея славы». Отметим, что в данной зоне отдыха уже в этом году по программе губернатора будет установлена детская игровая площадка.
Заглянули во время обхода на ул. Советскую. Здесь также по поручению главы региона прошли мероприятия по капитальному ремонту дороги.