В городском округе Воскресенск справили новоселье

Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, продолжают выделять жилье по государственной программе.

Недавно глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин передал ключи Полине Г. Она осталась без родителей еще в шесть лет и вместе с сестрой оказалась в приемной семье. Теперь планирует поступать в колледж и уже въехала в отдельную квартиру.

Алексей Малкин поздравил Полину от лица губернатора Московской области и администрации городского округа Воскресенск.

«Хочу пожелать вам счастья в этой квартире!» – сказал глава муниципалитета.

Он добавил, что в этом году в городском округе Воскресенск по программе обеспечили жильем уже 13 человек. Восемь из них получили сертификаты, чтобы выбрать квартиру самостоятельно. Кстати, Полине ее квартира в поселке Фосфоритный понравилась.