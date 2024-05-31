В городском парке Ивантеевки появилась площадка для пляжного волейбола

В Ивантеевке Г.о. Пушкинский на территории городского парка установили новую площадку для игр в пляжный волейбол и другие зоны для разнообразного отдыха. Об этом сообщило Министерство благоустройства Подмосковья.

Парк в Ивантеевке на Студенческом проезде преобразили к лету: для жителей обустроили пешеходные дорожки и зоны для активного отдыха. Среди них площадки для игры в баскетбол, классический и пляжный волейбол. Для юных посетителей оборудовали игровую зону, где они смогут изучать ПДД. Также на территории парка действует детский эко-городок, библиотека и панда-парк.

Ощутить летнюю атмосферу можно на берегу реки Уча, где для удобства посетителей проложили деревянный настил. На пляже можно отдохнуть на шезлонге, полюбоваться на плавающие на реке фонтаны.

Парки и другие общественные пространства округа благоустраивают в рамках народной программы «Единой России». Ее с заместителями и руководителями управлений обсудил глава г.о. Пушкинский Максим Красноцветов. Он напомнил о ближайших планах по обновлению в трех зеленых зонах, которые станут наиболее актуальными для жителей летом.

«Приведем в порядок лесопарк Северный в Пушкино. Будет проведено озеленение, установят малые архитектурные формы, обустроят детские и спортивные площадки. Первый этап благоустройства будет проведен в Банном лесу в Красноармейске», — отметил глава муниципалитета.

Красноцветов подчеркнул, что городской парк в Ивантеевке продолжит преображаться и с наступлением лета.