В городском парке Волоколамска состоится игровая программа в честь Дня смеха

Интерактивное мероприятие состоится в субботу, 29 марта. Организацией праздника занимаются сотрудники Центра культуры и творчества «Родники» (Нелидовский дом культуры). Они уверены, что каждый гость торжества почувствует себя цирковым артистом или зрителем циркового представления.

Праздничные мероприятия пройдут в центральном городском парке. Для волоколамцев и гостей округа подготовили флешмоб «Цирковая разминка», который гарантированно зарядит всех участников отличным настроением. Продемонстрировать быстроту и ловкость желающие смогут в игровой программе «Алле-ап». В рамках мастер-класса по бумажной аппликации «Веселый клоун» гости праздника сделают своими руками открытку, которая станет памятным символом мероприятия.

«Приглашаем всех желающих! Приходите в городской парк и получите заряд позитива на все выходные», — отметили в администрации округа.

Организаторы приглашают жителей и гостей округа любого возраста. Развлекательная программа начнется в 12:00. Место проведения: город Волоколамск, улица Парковая, 3.