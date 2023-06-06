В горокруге Кашира благоустроили подходы к храму по просьбе жителей

Недавно жители деревни Злобино городского округа Кашира обратились к администрации с просьбой привести в порядок дорогу, ведущую к храму Михаила Архангела.

Глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Ханин распорядился не только благоустроить саму дорогу, но и привести в порядок прилегающую инфраструктуру, включая тротуар для пешеходов и парковку для приезжающих прихожан церкви.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

К храму проложили асфальт более 1,3 км длиной, вдоль нее обустроили безопасный тротуар, появился газон общей площадью более 500 кв. м.

Жители с благодарностью восприняли перемены. От их лица слова признательности главе Каширы Николаю Ханину высказала работник Центра культурных инициатив Галина Сысоева. Она отметила перемены к лучшему во всем округе и в частности — возле храма.