В Госдуме намерены дать многодетным семьям четыре дополнительных выходных дня

Многодетным родителям необходимо ежемесячно предоставлять дополнительные четыре дня для отдыха от работы. С такой инициативой выступила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова.

В направленном на имя главы Минтруда России Антона Котякова письма парламентарий отметила, в настоящее время, согласно действующему российскому законодательству, право на четыре выходных имеет лишь один из родителей детей-инвалидов. Эту норму, по вполне объективным причинам нужно распространить и на многодетных родителей, считает Лантратова.

«В частности, предлагается установить, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц», — уточнила Лантратова, фрагмент письма в Минтруд цитирует RT.

Депутат отметила, имея подобную льготу, многодетные папа и мама смогут уделить больше времени воспитанию детей и обустройству семейного быта.