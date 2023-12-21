В Госдуме намерены запретить новогодние фейерверки в России

Как сообщает РИА Новости, авторами думской инициативы являются депутаты Нилов от ЛДПР и Фролова от «Единой России».

По мнению законотворцев, запуски новогодних фейерверков необходимо частично запретить в общественных местах и дворах, а в приграничных с Украиной регионах России, ради спокойствия их жителей — полностью.

Что до остальных российских городов и населенных пунктов, не граничащих с Украиной, то в них, как считают в Госдуме, для запуска пиротехники должны быть выделены специальные площадки, на которых будет вестись круглосуточное дежурство.

«Только в этом случае каждый запущенный фейерверк будет действительно приносить радость», — цитирует агентство законодателей.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.