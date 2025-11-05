В Госдуме напомнили водителям о штрафах за зимнюю резину после 1 декабря

Фото: [ Пит-стоп для гоночных автомобилей на Российской дрифт серии 2025 в Волоколамском округе/Медиасток.рф ]

Владельцы автомобилей могут получить штрафы, если остаточная глубина протектора зимней резины меньше 4 миллиметров. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Водителей также ожидает штраф, если они установят на одну ось транспортного средства одновременно летние и зимние шины.

«Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — сообщил депутат.

Парламентарий отметил, что требования к автомобильным шинам зафиксированы в перечне технических неисправностей и условий эксплуатации, утвержденном правительством Российской Федерации. Согласно этому перечню, использование транспортных средств запрещается при наличии определенных дефектов шин.

Депутат подчеркнул, что за нарушение установленных требований предусмотрен административный штраф в сумме 500 рублей.