В Госдуме обещали наказать серийного живодера, вооруженного молотком

Во Владикавказе жители забили тревогу из-за серийного живодера, который систематически убивает бездомных собак. Зампредседателя комитета Госдумы Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , что уже направил обращения в МВД и прокуратуру Северной Осетии.

Последний инцидент произошел 8 августа в Центральном парке, где 35-летний мужчина на глазах у прохожих и детей избил собаку молотком. Животное чудом выжило и было отправлено на лечение в Москву силами волонтеров. Жители заявили, что случай жестокости далеко не первый.

Mash Gor также сообщает уже о трех убитых собаках, которые числятся за подозреваемым. По словам депутата, если будет доказана серийность преступлений, это станет отягчающим обстоятельством по части 2 статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. В таком случае живодеру грозит до пяти лет лишения свободы. Особое внимание уделят проверке возможной причастности мужчины к другим аналогичным случаям.

История со спасенной собакой уже получила широкий резонанс в соцсетях. Многие пользователи требуют справедливого наказания для преступника. В Госдуме пообещали, что сделают все для привлечения живодера к ответственности.

Ранее сообщалось, что двое детей избили и подожгли ацетоном котенка в Махачкале.