В Госдуме озвучили размер пособия по беременности в 2026 году

В 2026 году размер пособия по беременности составит примерно 125 тыс руб, а для случаев многоплодной беременности — около 172 тысяч рублей. Об этом поведал депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий партию "Единая Россия", в интервью РИА Новости.

По информации законодателя, при рождении двойни или более детей размер пособия по беременности будет увеличен и составит примерно 172 тысячи рублей.

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — сказал Говырин.

