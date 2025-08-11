В Госдуме поддержали запрет на нецензурную брань в интернете

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в интервью «Ленте.ру» подчеркнул недопустимость неограниченного использования ненормативной лексики в сети. Он поддержал инициативу о введении запрета на мат в информационном пространстве.

Ранее с подобным предложением выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Предложенный им законопроект предусматривает блокировку цифрового контента и постов в соцсетях, содержащих бранные слова.

Депутат отметил существующий в России закон, запрещающий употребление мата в общественных местах, и контраст с практически нерегулируемым интернетом.

Шолохов признал сложность реализации мер по контролю за матом в сети, как с технической, так и с практической точек зрения. Он предостерег от излишней строгости, указав на допустимость использования нецензурной лексики в определенных контекстах, например, в произведениях литературы, описывающих реальность, в частности, в прозе о СВО, где мат может быть оправдан.

Парламентарий подчеркнул необходимость тщательного изучения возможных форм и методов контроля, чтобы не допустить перегибов.

Ранее сообщалось, что певец Олег Майами матом послал фаната на фестивале в Абрау-Дюрсо за критику.