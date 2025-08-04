Олег Майами оскорбил фанатов на фестивале в Абрау-Дюрсо

На музыкальном фестивале в Абрау-Дюрсо произошел неприятный инцидент с участием певца Олега Майами (настоящая фамилия Кривиков), который позволил себе нецензурную брань в адрес одного из зрителей. Об этом стало известно из телеграм-канала «Звездач».

Исполнитель был заявлен как один из участников музыкального фестиваля, проходившего в Краснодарском крае. Примечательно, что данное мероприятие было ориентировано на аудиторию, начиная с 12-летнего возраста.

Причиной конфликта между Майами и одним из посетителей концерта послужили шутки артиста в адрес публики, а также использование им ненормативной лексики. По имеющимся данным, певец в грубой форме выразил недовольство тем, что ему не подпевают, а затем обругал человека, который сделал ему замечание.

Впоследствии музыкант объяснил свой поступок тем, что не сдержался и сорвался на нетрезвого мужчину, который, по его словам, доставлял неудобства другим зрителям.

«Концерт был невероятный. У меня осадочек, что я позволил себе сорваться», — заявил артист.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе отказался от выступлений в России.