В Госдуме пояснили, что ЧВК больше не смогут вербовать заключенных

Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников разъяснил журналистам, что, согласно принятым недавно законам, частные военные компании больше не могут привлекать на службу находящихся под приговором.

Новые законы предусматривают возможность привлечения на военную службу заключенных. Но при этом контракты они заключают не с частными компаниями, а с Минобороны. Крашенинников отметил, что подобные процедуры детально прописаны в законе.

Теперь ЧВК больше не могут заниматься перевоспитанием осужденных. Ранее создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что у прошедших службу в компании случаи повторного совершения преступлений меньше, чем у тех, кто отбыл срок.