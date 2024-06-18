В России могут запретить рекламу энергетиков

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов намерен выступить с инициативой по запрету рекламы энергетических напитков в России. Таким образом он собирается защитить подростков от пагубного влияния напитка. Об этом парламентарий сообщил в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Накануне в Государственной Думе в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий продажу тонизирующих напитков детям. Когда закон вступит в силу, продавцы будут в праве требовать документы при продаже энергетиков. Эти правила должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Колунов считает, что детей и подростков мало оградить от приобретения энергетиков, нужно изменить рекламное законодательство, чтобы информация об этих напитках не распространялась на публичных площадках.

«Энергетики действительно вредны, они пагубно влияют на нервную систему подростков и приводят к непоправимым последствиям: у подростков может возникнуть головная боль, тревожность, раздражительность, бессонница, судороги. Нам необходимо не только запретить продажу таких напитков подросткам, но и ограничить рекламу этой продукции везде, где можно – ТВ, радио, газеты и журналы, социальные медиа. Чем меньше рекламы будет опубликовано, тем меньше подростков будет интересоваться такими напитками. В ближайшее время выступлю с этой инициативой, будем вносить поправки в действующий закон о рекламе», — заявил Колунов.

Ранее на страницах интернет-издания «Подмосковье сегодня» мы рассказали, об инициативе депутатов с подарками школьникам к 1 сентября.