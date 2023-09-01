В Госдуме предложили ГИБДД отбирать у водителей автомобили за объезд пробок по обочинам

«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах. Прошу вас оценить идею о значительном ужесточении наказания за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам», — приводится в обращении Милонова в главное управлении ГИБДД России, которое цитирует RT.