В Госдуме предложили ГИБДД отбирать у водителей автомобили за объезд пробок по обочинам
Фото: [© РИА Новости / Игорь Руссак]
С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, давно настало время раз и навсегда разобраться с любителями объезда пробок по обочинам и выделенным полосам для общественного транспорта.
Законодатель пояснил, что имеет ввиду пресловутых «обочечников». Милонов подчеркнул, что именно такие недобросовестные автолюбители являются «подлинными архитекторами длительных заторов и пробок».
«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах. Прошу вас оценить идею о значительном ужесточении наказания за объезд дорожных заторов по обочинам и иным выделенным полосам», — приводится в обращении Милонова в главное управлении ГИБДД России, которое цитирует RT.