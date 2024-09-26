В Госдуме предложили отложить отключение 140 тыс. лифтов в России

Ростехнадзор рассматривает возможность переноса сроков отключения примерно 140 тыс. лифтов, у которых истек срок эксплуатации, в жилых зданиях с февраля 2025 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Она подчеркнула, что, согласно техническому регламенту Евразийского экономического союза, все лифты, срок службы которых закончился — обычно это около 25 лет, — должны быть заменены к 15 февраля 2025 года.

«В настоящее время мы имеем около 140 тыс. лифтов, и всем понятно, что до февраля 2025 года мы не сможем их заменить. Поэтому Ростехнадзор начнет их отключение по формальным основаниям как не соответствующих техническим требованиям. В данный момент активно обсуждается возможность переноса этого срока», — отметила Разворотнева.

Депутат также добавила, что по результатам проверок некоторые лифты могут быть остановлены, хотя в стране по-прежнему существует множество «проблемных лифтов».

Она заявила, что без государственной поддержки это невозможно осуществить, а особенно остро проблема стоит в домах, где накопление на ремонт производится через специальные счета.

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