Мошенники стали красть у россиян деньги через похожую на банковское приложение программу

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, выдавая себя за сотрудников банка, которые просят обновить мобильное приложение, на самом деле являющееся вредоносной программой. Как сообщил ТАСС, установка подобного файла дает злоумышленникам доступ к смартфону.

Только за первую половину сентября клиенты одного из крупнейших российских банков стали в шесть раз чаще жаловаться на обман подобного рода. На сегодняшний день каждый десятый звонок в мессенджерах приходится на данный вид мошенничества. Чтобы избежать потери денег, следует сразу прервать подобный разговор, однако, если приложение все-таки было установлено, необходимо как можно быстрее звонить в банк со своей проблемой.

Придуманная схема не отличается особой оригинальностью. Преступники звонят гражданину через мессенджер и называются сотрудниками банка, после чего убеждают установить «правильную версию» приложения. Они убеждают жертву, что в случае отказа от данного действия счета и карты окажутся заблокированными. Это ложная информация, а сотрудники банков никогда не будут вмешиваться в работу мобильных устройств клиентов.

Ранее сообщалось о том, как банки зарабатывают деньги на навязываемых людям кредитных картах.