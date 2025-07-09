В Госдуме предложили снизить возраст получения надбавки к пенсии до 70 лет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о снижении возраста получения надбавки к пенсии с 80 до 70 лет. Документ уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщает ТАСС .

Согласно предложенным изменениям, размер надбавки будет зависеть от возраста гражданина. Для достигших 70 лет предлагается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100%. При достижении 80 лет или наличии инвалидности I группы размер надбавки составит 200%. Для тех, кто достиг 90 лет, предусмотрено повышение на 300%. Также предлагается установить дополнительную надбавку в размере 200% для инвалидов I группы к пенсии по инвалидности.

С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составляет ₽8 907,7. По мнению Нилова, существующий возраст получения повышенной выплаты (80 лет) и ее размер не позволяют значительной части пожилых граждан воспользоваться этой льготой. Депутат отметил, что в России до 80 лет доживают только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин.

Инициатива возникла после обращения пенсионера из Луганска, который много лет проработал на опасном производстве.

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