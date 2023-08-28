В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей

«Мы предложили увеличить размер маткапитала, причём на второго и третьего ребёнка — вплоть до 1 млн рублей. С учетом того что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учётом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей», — подчеркнул Нилов, его цитирует RT.