В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей
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Размер материнского капитала в России на первого ребенка необходимо увеличить до 756,7 тыс рублей, а за рождение второго и третьего — до 1 млн рублей, считают в нижней палате российского парламента.
В Госдуме зарегистрирован соответствующий проект закона. Инициатива принадлежит фракции ЛДПР. Как сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, государству и дальше необходимо стимулировать рождаемость в стране.
«Мы предложили увеличить размер маткапитала, причём на второго и третьего ребёнка — вплоть до 1 млн рублей. С учетом того что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учётом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей», — подчеркнул Нилов, его цитирует RT.
Парламентарий добавил, принятие указанного законопроекта создаст дополнительные благоприятные условия для воспитания детей, окажет реальную финансовую поддержку российским семьям.