В Госдуме предложили ввести лечебное меню для детей

Фото: [ Столовая средней школы № 24 им. С. А. Красовского в п. Монино округа Щелково после капитального ремонта/Медиасток.рф ]

В России предлагают законодательно закрепить обязанность детских учреждений обеспечивать воспитанников и учащихся диетическим и лечебным питанием. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство, пишет ТАСС .

Инициативу разработала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Поправки предполагают внесение изменений в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Документ предусматривает, что основное меню в организованных детских коллективах утверждается руководителем учреждения и должно включать отдельные позиции для детей, которым по медицинским показаниям требуется специальное питание. Речь идет о воспитанниках детских садов, школ, колледжей и лагерей.

Также предлагается закрепить норму о достаточном бюджетном финансировании питания, чтобы избежать нехватки средств, в том числе для льготных категорий обучающихся. Меню должно соответствовать принципам здорового питания и установленным нормативам.

По замыслу авторов, изменения позволят обеспечить детям с особенностями здоровья равный доступ к безопасному и подходящему рациону.

