Переплата по рыночной ипотеке остается высокой несмотря на снижение ключевой ставки

В феврале условия по рыночной ипотеке практически не изменились, несмотря на снижение ключевой ставки до 15,5%. Как подсчитали « Известия », средняя ставка в крупнейших банках по-прежнему составляет около 19,5%. Корректировку на 0,5 процентного пункта провела лишь одна крупная кредитная организация, тогда как в целом стоимость займов осталась прежней.

При действующих условиях значительная часть ежемесячного платежа направляется на выплату процентов. По оценкам издания, из каждых десяти рублей взноса восемь приходятся именно на обслуживание долга.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке сейчас достигает примерно 130 тыс. рублей. При ставке 19,5% и сроке кредита 26 лет покупка «евродвушки» площадью 40 кв. м обойдется заемщику в кредит около 3,7 млн рублей при первоначальном взносе 30%. За весь период выплат общая сумма может приблизиться к 19 млн рублей, а переплата более чем в четыре раза превысит размер самого займа.

При дальнейшем снижении ключевой ставки у заемщиков появится возможность рефинансировать ипотеку на более выгодных условиях, что позволит уменьшить ежемесячную нагрузку и общую сумму переплаты. Банк России ожидает, что к 2028 году ключевая ставка вернется к нейтральному диапазону 7,5–8,5%, а рыночные ипотечные ставки могут опуститься до 10–12%.

На этом фоне часть потенциальных покупателей предпочитает отложить оформление кредита, рассчитывая дождаться более благоприятных условий и накопить больший первоначальный взнос. Это позволит приобрести готовое жилье примерно на условиях, сопоставимых с обновленной семейной ипотекой.

Кроме того, для ряда клиентов вторичный рынок выглядит привлекательнее новостроек. Согласно данным компании Urban Grade, 93% новоселов выражают недовольство качеством жилья в новых домах. Чаще всего среди проблем называются дефекты окон, недостаточная шумоизоляция и нарушения в работе вентиляции.

Ранее сообщалось, что в городах-миллионниках продается около 900 долей в квартирах.