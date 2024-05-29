В Госдуме предложили ввести выплаты для родителей за отсутствие мест в детсадах

В Госдуму планируется внести законопроект о предоставлении соцсертификатов тем жителям страны, чьи дети не получили места в детском саду. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что указанный законопроект был разработан в интересах тех родителей, которым не удалось устроить ребенка в детсад. Это актуально как для обоих работающих родителей, так и для родителей-одиночек. Планируемые сертификаты позволят оплачивать услуги няни. Таким образом, это окажет помощь родителям, они смогут полноценно работать, не переживая за своего ребенка, а детям обеспечит необходимую им социализацию.

Отмечается, что в настоящее время такие меры поддержки реализуются только в некоторых регионах РФ. Тем не менее предусмотренные ежемесячные выплаты являются недостаточными.