В Госдуме предрекли, что российский мессенджер MAX скоро заменит WhatsApp

Приложение для общения в Сети MAX, разработанное компанией VK, уже может выполнять все основные функции WhatsApp, к которым привыкли пользователи. Об этом сообщил Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информационной политике, в своем Телеграм-канале.

В марте этого года VK представил бета-версию Max — цифровой платформы, которая позволяет пользователям общаться в мессенджерах, совершать звонки и отправлять голосовые сообщения и файлы размером до 4 гигабайт. Платформа доступна в магазинах приложений RuStore, App Store и Google Play.

Боярский отметил, что российский мессенджер будет активно развиваться и предлагать множество функций. В скором времени он сможет стать достойной альтернативой зарубежным аналогам, таким как WhatsApp.

«Он (мессенджер МАХ — прим. ред.) уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли. В этой части мы теперь уверены в том, что есть альтернатива», — сказал Боярский на видео, которое выложил в соцсетях.

Боярский считает, что выбор платформы и места для работы — это личное дело каждого пользователя. Каждый должен сам решить, где ему комфортнее и надежнее.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали о судьбе WhatsApp: мессенджер призвали готовиться к уходу из РФ.