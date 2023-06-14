В Госдуме приняли законопроект о частичном освобождении участников СВО от уголовной ответственности
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В России предложили освобождать мобилизованных на СВО от уголовной ответственности.
Как сообщает ТАСС, группа парламентариев, возглавляемая Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, внесла в Государственную Думу проект закона, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, призванных на службу по мобилизации или заключивших контракт с Вооруженными силами РФ.
Согласно предложенному проекту, такие лица будут освобождены от уголовной ответственности с момента их увольнения со службы или получения государственной награды.
Принятие данного законопроекта позволит создать правовую базу, которая учитывает особенности службы в Вооруженных силах и мобилизацию. По мнению экспертов, данное решение будет способствовать обеспечению правовой защиты для военнослужащих, которые исполняют свой долг перед Родиной.