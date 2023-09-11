В Госдуме призвали россиян пить больше вина и меньше водки
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В России необходимо кардинально сменить структуру потребления гражданами спиртных напитков. Как считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Федот Тумусов, россиянам необходимо пить меньше водки и больше вина.
Парламентарий напомнил, водка наносит человеческому организму несоизмеримо больший вред, нежели вино. Поэтому в России необходимо усиленными темпами развивать виноградарство.
«Крепкие напитки сильнее действуют в отрицательном направлении на здоровье человека, чем мягкие, при одинаковых объемах. Нужно создавать качественные вина. Доступность должны быть (мягких напитков). Мы принимали законы в Госдуме о стимулировании виноделия, чтобы виноград выращивали, вино качественное делали. Такие программы есть», — подчеркнул Тумусов.
В то же время в беседе с URA.RU депутат выразил сожаление, что свести к минимуму употребление алкоголя в стране пока невозможно.