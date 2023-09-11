В Госдуме призвали россиян пить больше вина и меньше водки

«Крепкие напитки сильнее действуют в отрицательном направлении на здоровье человека, чем мягкие, при одинаковых объемах. Нужно создавать качественные вина. Доступность должны быть (мягких напитков). Мы принимали законы в Госдуме о стимулировании виноделия, чтобы виноград выращивали, вино качественное делали. Такие программы есть», — подчеркнул Тумусов.