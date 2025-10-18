В Госдуме рассказали о праве работников отказаться от участия в субботнике

Начальство не вправе принуждать сотрудников к участию в субботниках или выполнению иных действий, не закрепленных в трудовом договоре и должностных инструкциях.

Такое заявление в интервью ТАСС сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Все, что можно [поручить сотруднику], прописано в Трудовом кодексе, трудовом договоре и локальных нормативных актах. Все, что сверх этого, - уже самодеятельность. Работник может [согласиться], но может и отказаться. Конечно, есть устоявшиеся практики, традиции, те же субботники, но это все должно быть добровольным и с обязательным соблюдением мер безопасности», — подчеркнул парламентарий.

Депутат разъяснил, что круг профессиональных обязанностей сотрудника строго ограничен законодательством, и именно этими рамками должны определяться его взаимоотношения с нанимателем. При этом Нилов констатировал, что в реальности часто складывается иная ситуация, когда работник идет работодателю на встречу, чтобы избежать конфликтов.

Парламентарий обратил внимание, что подобные злоупотребления со стороны администрации дают сотрудникам законные основания для обращения с жалобами в контролирующие инстанции — Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.

Также Нилов напомнил работодателям об административной и уголовной ответственности за пренебрежение нормами трудового права.

