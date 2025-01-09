В Госдуме разработали пакет законопроектов для противостояния иноагентам

Комиссия Госдумы, занимающаяся расследованием вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России, подготовила пакет законодательных инициатив, призванных «противостоять деструктивной деятельности иностранных агентов и иных антироссийских сил». Об этом заявил глава комиссии Виталий Пискарев, чьи слова приводит телеграм-канал ведомства.

Очередное заседание комиссии запланировано на январь текущего года. Пискарев подчеркнул, что анализ западных экспертных оценок свидетельствует о стремлении к «системной конфронтации с Россией».

Депутат отметил, что, несмотря на успехи России в спецоперации и невозможность ее военного поражения, Запад делает ставку на экономическую изоляцию страны, усиление информационной пропаганды и взаимодействие с оппозицией.

Ранее сообщалось, что второй Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к 6,5 года колонии.

*лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом, внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.