В Госдуме скорректировали график выплат пенсий россиянам в ноябре

График пенсионных выплат в ноябре будет изменен из-за праздничных дней в честь Дня народного единства. По информации, предоставленной РИА Новости, выплаты, запланированные на начало месяца, будут осуществлены уже 1 ноября. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что в связи с объявлением 2, 3 и 4 ноября нерабочими днями, Социальный фонд России заблаговременно переносит даты выплат, чтобы пенсионеры могли получить свои денежные средства без задержек.

«В этом году выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября», — сказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что новый порядок касается всех пенсионеров, независимо от того, получают они выплаты через банк или через доставку на дом или по почте. Для почтовых отделений графики доставки корректируются в зависимости от их рабочего режима в каждом регионе, однако правило досрочного перевода пенсий останется без изменений.

Переводы на банковские счета обычно поступают заранее, до 31 октября.

«Проверить точный день зачисления можно в личном кабинете на сайте Социального фонда или в мобильном приложении банка. Перенос графика выплат происходит ежегодно по утвержденному календарю выходных, чтобы пенсионеры могли получить средства вовремя, независимо от праздничных дней», — подытожил Говырин.

