В Госдуме собрались переименовать Хэллоуин в «Ночь таинственных историй»

Католический праздник Хэллоуин, пришедший в Россию с Запада, может и должен быть переименован в «Ночь таинственных историй». Подобную инициативу предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По мнению парламентария, из российского общества давно пора исключить все те тлетворные так называемые западные ценности, что России в ее новейшей истории навязывались извне.

«Макдоналдс» в нашей стране исчез, но он был крайне успешно импортозамещен. То же самое нужно сделать с Хэллоуином. Вместо него нам нужна условная «Ночь таинственных историй», — цитирует Чернышова РИА Новости.

В продолжение темы депутат отметил, что некоторую часть атрибутики праздника все же можно сохранить, но скорректировать его дух. Как вариант, можно дополнить его героями персонажей русских классиков, писавших на мистические темы. Главной проблемой Хэллоуина Чернышов назвал транслирование российскому обществу западных смыслов.

«Можно обратиться к творчеству русских писателей Николая Гоголя и Михаила Булгакова, черпая идеи из их персонажей.Что касается русской классики, она хоть и пугает, но заставляет думать», — заключил законодатель.

Напомним, Хэллоуин — восходящий к традициям древних кельтов Шотландии и Ирландии праздник древних кельтов. Отмечается каждый год 31 октября, в канун празднования Дня всех святых.