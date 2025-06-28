В Госдуме сообщили, что необходимо для оживления YouTube в России

Компании Google стоит заплатить штрафы, вернуться в РФ и начать проводить технологическое обновление. Только таким образом она способна оживить YouTube на российской территории. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Антон Горелкин. Его слова привело РИА Новости.

Горелкин занимает пост первого заместителя председателя думского комитета по информационной политике. Он на полях ПМЭФ-2025 заявил, что в России трафик YouTube обвалился на треть. По его мнению, этот видеохостинг на территории страны медленно умирает технологически.

«Чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — указал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что трафик YouTube продолжает снижаться. Это дает прекрасные возможности для продвижения отечественных видеохостингов. В перспективе, один из них со временем составит полноценную конкуренцию американскому сервису.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил условия размещения пожилых граждан в государственных учреждениях социального обслуживания. По его словам, согласно законодательству, одинокие пенсионеры, утратившие способность к самообслуживанию, могут рассчитывать на бесплатное проживание в специализированных заведениях. Для получения направления в дом престарелых необходимо: обратиться в территориальный орган соцзащиты, предоставить необходимый комплект документов.