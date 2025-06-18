В Госдуме назвали способы оформления в дом престарелых

Депутат нижней палаты парламента Никита Чаплин разъяснил условия размещения пожилых граждан в государственных учреждениях социального обслуживания. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, согласно законодательству, одинокие пенсионеры, утратившие способность к самообслуживанию, могут рассчитывать на бесплатное проживание в специализированных заведениях. Для получения направления в дом престарелых необходимо: обратиться в территориальный орган соцзащиты, предоставить комплект документов (паспорт, медицинские справки, пенсионное удостоверение), пройти медкомиссию для подтверждения состояния здоровья.

Парламентарий добавил, что проживание предусматривает частичную компенсацию затрат: 75% пенсии направляется на содержание (питание, медикаменты, уход), 25% остаются в распоряжении постояльца. Исключения составляют особые категории: пострадавшие в ЧС и военных действиях, льготники, утвержденные региональными властями.

По его мнению, субъекты федерации вправе расширять перечень лиц, имеющих право на полное освобождение от оплаты. Чаплин подчеркнул, что такая форма поддержки особенно важна для одиноких граждан преклонного возраста, нуждающихся в постоянном уходе. Государство гарантирует достойные условия содержания, но механизм требует индивидуального подхода к каждому случаю.

Ранее сообщалось, что СКР заинтересовался новой жалобой на жестокость в доме престарелых.