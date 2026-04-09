Платеж изменится: экономист оценил последствия ипотеки под 4% для многодетных

В российском правительстве обсуждают дифференцированный подход к семейной ипотеке: ставка может зависеть от количества детей в семье. Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой Московского областного филиала Президентской академии (МОФ РАНХиГС) Ирина Галий в беседе с REGIONS проанализировала плюсы и минусы такой системы.

Идея, о которой ранее заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, предполагает не только увеличение лимита кредита с 6 до 8 миллионов рублей по всей стране, но и привязку процентной ставки к составу семьи. Чем больше детей, тем ниже проценты.

По словам Галий, главное преимущество такой схемы — адресность поддержки. Для многодетных семей снижение ставки, например до 4% годовых, дает реальную финансовую передышку. Ежемесячный платеж в таком случае сокращается почти на 30%. У семьи остается больше средств на повседневные нужды, а не только на погашение кредита.

Экономист отмечает: жилищный вопрос часто называют одним из главных барьеров для рождения второго или третьего ребенка. Более доступная ипотека способна стать дополнительным стимулом. Кроме того, государственные ресурсы направляются именно тем, кто объективно нуждается в большей площади, а не тем, кто и без льгот справился бы с рыночной ставкой.

Для рынка недвижимости нововведение, вероятно, обернется ростом спроса на просторные квартиры и загородные дома. Однако, если изменения вводить постепенно, рынок, по оценке эксперта, способен переварить этот спрос без резкого перегрева.

Однако у медали есть и обратная сторона. Галий предупреждает: поддержка многодетных не должна ухудшать условия для семей с одним ребенком. Если для них ставка вырастет, например, до 12%, ежемесячный платеж станет заметно выше. Около 20% таких заемщиков рискуют не пройти по показателю долговой нагрузки. Начальный этап — рождение первого и второго ребенка — не должен становиться экономически более сложным.

Среди других рисков эксперт называет возможный скачок цен на жилье в сегментах, где активизируются многодетные покупатели, а также региональные различия в доходах и стоимости квадратного метра. Кроме того, исследования показывают: ипотека влияет на репродуктивные планы, но ключевую роль все же играют доходы, инфраструктура и общее ощущение стабильности. Ставить на одну льготную программу всю демографическую политику не стоит.

Оптимальный вариант, по мнению Галий, — рассчитывать ставку с учетом не только количества детей, но и дохода семьи, региона и типа населенного пункта. Стоит подключать региональные субсидии и привязывать параметры к ключевой ставке Центробанка.

«В идеале такая система должна улучшить положение многодетных, не ухудшая стартовые возможности семей с одним ребенком и не провоцируя резкий скачок цен. В этом случае выиграют и семьи, и рынок», — резюмировала Галий.

