Парламентарий в беседе с РИА Новости подчеркнул, что как бы того ни добивались власти в Киеве и их кукловоды на Западе, а Армия России в Крыме навечно.

«Российская армия никогда не уйдет из Крыма. Благодаря российским войскам в Крыму сегодня спокойно, крымчане ведут мирную жизнь, дети идут в школы, взрослое население работает и смотрит в завтрашний день с уверенностью, несмотря на постоянные террористические попытки украинских войск атаковать полуостров ракетами и беспилотниками», — сказал Шеремет.

Что до провокационных заявлений Зеленского по Крыму, то, как отметил Шеремет, российский полуостров Крым стал для украинского президента своего рода фобией. Являясь по своей сути оплотом русского мира Крым является примером развития территорий, которые добровольно вернулись в состав России, своей исторической родины.

«Украине Крым нужен для того, чтобы ее западные кураторы могли бы здесь разместить свои военные базы. У Зеленского маниакальное желание уничтожить Крым, но ему не удастся скрыться в дурдоме, он сполна ответит и понесет наказание за все, что совершил в отношении чуждого ему славянского народа», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что США начнут поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.