В гостинице «Космос» подросток пырнул друга ножом для резки колбасы за неудачный снимок

В одном из отелей Москвы, расположенном в районе ВДНХ, произошел конфликт между двумя подростками из Первоуральска, Свердловская область. Как сообщают свидетели, один из них нанес другому ножевое ранение в ходе ссоры. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале Mash.

Согласно данным источника, молодые люди приехали в столицу в составе туристической группы.

Инцидент произошел в вечернее время в помещении гостиницы «Космос». По данным источника, причиной конфликта стала попытка одного из молодых людей сделать снимок своего товарища в нелепой ситуации и отправить его своим знакомым девушкам.

«Пострадавший подросток, к счастью, отделался неглубокими порезами и уже доставлен в больницу», — приводится в публикации канала.

В данный момент злоумышленник был задержан. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что использовал нож исключительно в бытовых целях — для нарезки колбасы во время поездки.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полицией в Подмосковье задержан подозреваемый, ударивший ножом ребенка в Сергиевом Посаде.