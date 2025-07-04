В Подмосковье задержали подозреваемого, ударившего ножом ребенка

В Сергиево-Посадском городском округе Московской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом ребенка. Об этом сообщает региональный СК, а также подтверждает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел возле одного из многоквартирных домов на Новоугличском шоссе, где злоумышленник нанес мальчику ножевое ранение. После содеянного агрессор скрылся, но его оперативно задержали по горячим следам.

Буквально в течение нескольких часов полицейским удалось поймать 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении нападения. Его доставят в следственные органы, где с ним будут проводиться необходимые процессуальные действия. Следователи готовятся к допросу, который должен прояснить мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что пострадавший ребенок был госпитализирован после ранения неизвестным.