В Хабаровске проигравшийся на ставках бизнесмен переквалифицировался в грабителя банка

В Хабаровске правоохранители задержали налетчика, во вторник ограбившего банк в Индустриальном районе краевого центра, сообщили в пресс-службе МВД.

13 февраля в помещение банка ворвался мужчина и, угрожая пистолетом и гранатами, похитил 11 млн рублей и еще 2 млн рублей в валюте.

Ночью 15 февраля грабитель был задержан. Им оказался 41-летний житель Хабаровска. Раньше у него был бизнес по продаже автомобилей, но в последнее время предприниматель терпел убытки. Поправить свои финансовые дела он решил при помощи игры на тотализаторе — и лишь усугубил положение.

Тогда бизнесмен решился на грабеж. Правда, оружие у него было ненастоящим, пистолет оказался игрушечным, а гранаты — муляжами. В отношении горе-налетчика возбуждено уголовное дело за разбой.

Ранее сообщалось, что мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, развели оперную певицу Любовь Казарновскую на 900 тысяч рублей.