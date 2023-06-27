В Хакассии мужчина воткнул нож в грудь своему знакомому во время конфликта

52-летний абаканец вместе со своим 61-летним знакомым распивали спиртные напитки. В ходе посиделок разгорелся конфликт, который закончился ножевым ранением, сообщает newkhakasiya.online .

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что происшествие случилось в одном из многоквартирных домов. Мужчины сначала спокойно выпивали, потом между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в поножовщину.

Абаканец взял нож и нанес своему оппоненту удар в грудь. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение с проникающим колото-резанным ранением.

В отношении мужчины возбужденно уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Стражи правопорядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.