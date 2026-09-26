«Ко мне никто не обращался». Беглов ответил на вопрос о концерте Канье Уэста в Петербурге
Беглов заявил, что к нему не обращались по поводу концерта Канье Уэста
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал тему возможного выступления американского рэпера Канье Уэста в северной столице. Свою позицию глава города озвучил в разговоре с журналистами, передает «Фонтанка».
«Я не знаю, ко мне никто не обращался по этому вопросу», — приводит издание слова Беглова.
Отмечается, что к компании Say Agency, выступающей организатором концерта рэпера в России, поступило шесть исков. Поклонники исполнителя, не дождавшиеся выступления, намерены взыскать ущерб. Совокупная сумма заявленных требований превышает 1,4 миллиона рублей.
Ранее Access Opera подтвердило, что концерт Уэста состоится 10 и 11 октября.