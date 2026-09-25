«Дом, милый подъезд»: жительница Иркутска обустроила спальное место в общем коридоре
Жительница Иркутска установила раскладушку в подъезде и спит у своей квартиры
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Жительница Иркутска выбрала нестандартный способ расширения жилплощади и начала спать в общем коридоре всего в метре от собственной квартиры. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
По словам соседей, женщина поставила в подъезде раскладушку и теперь фактически живет там. Несмотря на то что до ее квартиры расстояние минимальное, она принимает пищу и спит в общем коридоре. Соседи также отметили, что жилье в их доме она приобрела совсем недавно.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье в рамках программы «Мой подъезд» отремонтировали свыше 600 подъездов.