«Дом, милый подъезд»: жительница Иркутска обустроила спальное место в общем коридоре

Жительница Иркутска установила раскладушку в подъезде и спит у своей квартиры

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Жительница Иркутска выбрала нестандартный способ расширения жилплощади и начала спать в общем коридоре всего в метре от собственной квартиры. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

По словам соседей, женщина поставила в подъезде раскладушку и теперь фактически живет там. Несмотря на то что до ее квартиры расстояние минимальное, она принимает пищу и спит в общем коридоре. Соседи также отметили, что жилье в их доме она приобрела совсем недавно.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье в рамках программы «Мой подъезд» отремонтировали свыше 600 подъездов.

Читайте также

Минус два десятилетия: 6 видов эпигенетических часов подтвердили феномен долголетия

Ваша кухня тихо травит вас: эксперты указали на главных виновников

Ваша кухня тихо травит вас: эксперты указали на главных виновников

Плотный график не помешал: руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Королеве проголосовал онлайн

Плотный график не помешал: руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Королеве проголосовал онлайн

Сбор сырья для ХГЧ: во Владимирской области стартовал проект нацпроекта «Семья»

Россияне стали чаще обращаться к ИИ за советами перед покупками

Россияне стали чаще обращаться к ИИ за советами перед покупками

Саша Стоун рассказал о работе центра общественного наблюдения в Подмосковье

Саша Стоун рассказал о работе центра общественного наблюдения в Подмосковье

«У них страха нет»: медведи массово выходят к жилью — почему это происходит?

«У них страха нет»: медведи массово выходят к жилью — почему это происходит?

Красногорцы и местная колдунья отучили любителей халявы обдирать клумбы

Красногорцы и местная колдунья отучили любителей халявы обдирать клумбы

Топ менеджеры возвращаются к бумажным блокнотам: эксперт раскрыла, в чем секрет эффективности

Топ менеджеры возвращаются к бумажным блокнотам: эксперт раскрыла, в чем секрет эффективности

Назван самый продуктивный день недели

Назван самый продуктивный день недели

Ликино-Дулевский музей меняет макулатуру на помощь бойцам СВО

Ликино-Дулевский музей меняет макулатуру на помощь бойцам СВО

Октябрь и ноябрь в Московском регионе могут превысить норму по дождям

Октябрь и ноябрь в Московском регионе могут превысить норму по дождям

Добавьте mosregtoday.ru в избранное