В Самарской области нашли могилу знатной женщины с младенцем

В Самарской области археологи обнаружили захоронение знатной женщины с ребенком возрастом около 3,5–4 тысяч лет. Об этом сообщает «Самарская газета».

Могилу обнаружили на курганном могильнике позднего бронзового века, на территории логистического парка «Преображенка-2». Женщине было 35–40 лет. Судя по состоянию костей, она хорошо питалась. Умерла, вероятно, из-за осложнений при родах или после неудачной беременности. Останки младенца передали антропологам — высокая детская смертность была обычным делом для той эпохи.

Вместе с погребенной нашли две золотые подвески для головного убора, бронзовый нож, шило, бусы и два глиняных сосуда с орнаментом. Такой набор говорит о высоком статусе женщины. Подобные комплексы относят к срубной культуре Среднего Поволжья (XVIII–XIII века до н.э.). Для нее типичны деревянные конструкции внутри курганов, поза умерших на боку с подогнутыми ногами и сосуды с заупокойной пищей.

После реставрации находки пополнят музейные фонды. Эта история — не просто древнее захоронение, а свидетельство сложной жизни людей, которые жили здесь тысячи лет назад.

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