«Ешь и не болей». Врач Умнов перечислил полезные продукты для иммунитета

Осенью поддержать иммунную систему помогут жирная рыба и кисломолочные продукты. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил хирург Александр Умнов.

По его словам, пользу приносят овощи и фрукты с каротиноидами и витамином С, а также жирная рыба, содержащая омега-3 и витамин D. Кисломолочные продукты с пробиотиками поддерживают микрофлору кишечника, где сосредоточена значительная часть иммунных клеток.

Специалист также отметил важность орехов и семечек с витамином Е, селеном и цинком. Бобовые и цельнозерновые продукты служат источником клетчатки, а белок необходим для синтеза антител.

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