«Ешь и не болей». Врач Умнов перечислил полезные продукты для иммунитета
Врач Умнов: жирная рыба и кисломолочные продукты полезны для иммунитета
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Осенью поддержать иммунную систему помогут жирная рыба и кисломолочные продукты. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил хирург Александр Умнов.
По его словам, пользу приносят овощи и фрукты с каротиноидами и витамином С, а также жирная рыба, содержащая омега-3 и витамин D. Кисломолочные продукты с пробиотиками поддерживают микрофлору кишечника, где сосредоточена значительная часть иммунных клеток.
Специалист также отметил важность орехов и семечек с витамином Е, селеном и цинком. Бобовые и цельнозерновые продукты служат источником клетчатки, а белок необходим для синтеза антител.
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