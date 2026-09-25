«Ешь и не болей». Врач Умнов перечислил полезные продукты для иммунитета

Врач Умнов: жирная рыба и кисломолочные продукты полезны для иммунитета

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Осенью поддержать иммунную систему помогут жирная рыба и кисломолочные продукты. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил хирург Александр Умнов.

По его словам, пользу приносят овощи и фрукты с каротиноидами и витамином С, а также жирная рыба, содержащая омега-3 и витамин D. Кисломолочные продукты с пробиотиками поддерживают микрофлору кишечника, где сосредоточена значительная часть иммунных клеток.

Специалист также отметил важность орехов и семечек с витамином Е, селеном и цинком. Бобовые и цельнозерновые продукты служат источником клетчатки, а белок необходим для синтеза антител.

Ранее врач Орлова назвала главный удар по иммунитету осенью.

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