Захарова назвала саммит «Карпатской восьмерки» фиаско Зеленского

Захарова заявила о дипломатическом фиаско на саммите «Карпатской восьмерки»

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Саммит «Карпатской восьмерки» завершился дипломатическим фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает сайт дипведомства.

По словам дипломата, организаторы подавали проект как платформу для геополитического и энергетического диалога, а не как очередной военный альянс. Но на деле все свелось к просьбам о помощи Киеву. Захарова отметила, что руководители соседних государств, реагируя на импровизированные инициативы Зеленского, дали понять: спешить со строительством или совместным использованием энергообъектов они не намерены. Прозвучали и более жесткие оценки.

В итоге Зеленскому не удалось создать устойчивый региональный формат. Ряд европейских столиц предпочли дистанцироваться от того, что Захарова назвала откровенным фарсом. Таким образом, попытка Киева собрать вокруг себя союзников в новом формате обернулась провалом. 

Ранее Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве, Киев дал ответ.

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