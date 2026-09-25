По словам дипломата, организаторы подавали проект как платформу для геополитического и энергетического диалога, а не как очередной военный альянс. Но на деле все свелось к просьбам о помощи Киеву. Захарова отметила, что руководители соседних государств, реагируя на импровизированные инициативы Зеленского, дали понять: спешить со строительством или совместным использованием энергообъектов они не намерены. Прозвучали и более жесткие оценки.

В итоге Зеленскому не удалось создать устойчивый региональный формат. Ряд европейских столиц предпочли дистанцироваться от того, что Захарова назвала откровенным фарсом. Таким образом, попытка Киева собрать вокруг себя союзников в новом формате обернулась провалом.

Ранее Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве, Киев дал ответ.