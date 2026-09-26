Дальний Восток готовит новые места отдыха: туристам покажут уникальные маршруты

Общество

Два круглогодичных туристических маршрута планируют открыть в Хабаровском крае до конца 2026 года. Экотропы «Легенды Хехцира» и «Легенды Сэвэнов» будут оборудованы зонами отдыха, смотровыми площадками и дополнительной инфраструктурой, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин, пишет РИАН.

По словам главы края, маршруты создают для безопасных прогулок в любое время года. На тропах появятся фотозоны, познавательные стенды, скульптуры и места для отдыха.

Экотропу «Легенды Сэвэнов» в селе Сикачи-Алян протяженностью почти 4 километра планируют завершить до конца года. На маршруте оборудуют визит-центр, беседки, скамейки, качели и арт-объекты.

Тропа «Легенды Хехцира», расположенная на территории горнолыжного комплекса, откроется 26 сентября. Посетителям будут доступны пункт проката, трасса, визит-центр и две смотровые площадки.

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