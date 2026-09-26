«Вата и скотч не спасут от сквозняка»: мастер рассказал, как правильно утеплять окна

Заделывать пластиковые окна скотчем или закладывать щели ватой перед холодами в большинстве случаев неэффективно. Подобные меры способны ненадолго снизить продувание, однако причину проблемы они не решают, сообщил «Газете.Ru» Вадим Кондратьев, специалист по остеклению, зарегистрированный на сервисе Профи.ру.

По словам эксперта, если из закрытого окна дует, сначала нужно определить, откуда именно поступает холодный воздух: между рамой и створкой, из-под подоконника или со стороны откосов. От этого зависит, что придется ремонтировать.

«Один из самых бесполезных способов в случае с пластиковыми окнами — обычный скотч. Он может на время перекрыть щель, но после снятия продувание вернется, а на профиле могут остаться следы клея», — объясняет Кондратьев.

Если воздух проходит между рамой и створкой, проблема чаще связана с недостаточным прижимом, изношенным уплотнителем или фурнитурой. Проверить прижим можно листом бумаги: зажать створкой и закрыть окно. Если лист без усилия вытаскивается в нескольких местах, стоит проверить регулировку.

Не стоит заменять изношенный уплотнитель ватой или поролоном: со временем резина теряет эластичность, и дополнительный слой не вернет ей свойств. Если уплотнитель целый, достаточно очистить его и обработать средством для ухода. С осторожностью эксперт советует относиться к «зимнему режиму»: максимально затягивать прижим перед каждой зимой не нужно, это увеличивает нагрузку на уплотнитель и фурнитуру. Если холод идет из-под подоконника или откосов, заклеивание створки не даст результата: проблема в монтажном шве. Со старыми деревянными окнами ситуация другая: вместо скотча лучше использовать самоклеящийся уплотнитель подходящей толщины.

«Если после регулировки и замены уплотнителя из окна продолжает дуть, лучше обратиться к специалисту: он поможет определить точное место продувания и понять, что требует ремонта», — заключает Кондратьев.

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