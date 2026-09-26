«Битва за попкорн». В США отец и сын отбились от медведицы в саду

В американском штате Вашингтон произошел инцидент с нападением медведицы на человека. Отец и сын сумели отбиться от хищницы. Об этом сообщает WILX-TV .

Событие произошло в тот момент, когда 12-летний мальчик по имени Робин вышел в сад на своем участке. Его целью было забрать миску с попкорном после завершившегося семейного вечера. Именно тогда на ребенка напало животное.

Поскольку в данной местности медведи встречаются часто, школьник обладал знаниями о необходимых действиях в подобной ситуации. В тот момент, когда хищница схватила его за запястье, ребенок начал давить пальцами на ее глаза, наносить удары кулаками и кричать.

В скором времени на крики прибежал отец. После появления еще одного человека медведица переключила внимание и атаковала его.

«Она вцепилась мне в руку как раз в тот момент, когда я нанес самый сильный удар в своей жизни», – рассказал отец.

Старшая дочь мужчины незамедлительно побежала за помощью к местным жителям. В итоге животное покинуло участок.

Отец и сын были доставлены в больницу. В ходе нападения медведица расцарапала Робину бок и оставила рваные раны на бедре.

Ситуация привлекла внимание службы охраны дикой природы штата. Специалисты установили ловушки, однако поймать хищницу не удалось.

Согласно данным ведомства, ранее в штате в среднем фиксировалось менее одного подобного случая за год. Тем не менее из-за расширения городской застройки местные жители все чаще сталкиваются с медведями. Определенную роль играет и тот факт, что в настоящее время медведи набирают вес перед спячкой.

Ранее зоолог Ефременко сообщил, что лето было голодным, поэтому медведи идут к людям.