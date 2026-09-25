«Тихий страж сердца». Умные браслеты научились предсказывать инсульт

Кардиолог Кондрахин: фитнес-браслеты помогают заподозрить инсульт

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Умные браслеты способны выявлять нерегулярный ритм сердца и тем самым помогать заподозрить приближающийся инсульт. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, на сегодняшний день точно предсказать инсульт по отдельным показателям невозможно. Однако медики четко понимают, какие состояния организма могут к нему приводить. Одним из таких состояний врач назвал фибрилляцию предсердий, или мерцательную аритмию. В остальных случаях при нарушениях ритма сердца сделать выводы сложнее.

«Мы можем заподозрить изменение сердечного ритма, это позволяет нам говорить о прогнозах на будущее. То есть — не на ближайшие сутки, а на месяц или полгода. Если бы у нас была точная диагностика, это могло бы спасти большое количество людей», — подчеркнул Кондрахин.

Прогнозировать инсульт, по его словам, можно и на основе данных о сне человека. Браслеты пока не могут самостоятельно предупредить о проблеме, но способны собрать статистику за определенный период времени. В частности, речь идет об остановках дыхания во сне.

«Когда мы видим, что у человека все чаще возникает остановка дыхания, мы говорим: «У тебя может случиться инсульт». Либо это может свидетельствовать о скором инфаркте. Фитнес-браслет — не медицинский прибор, но заподозрить какую-то проблему мы уже можем», — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли продукт, который может защитить от деменции.

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