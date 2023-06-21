В Химках модернизируют городской родильный дом

Он рассказал, как будет выглядеть здание после модернизации, и отметил, что это важнейший социальный объект города, где в среднем каждый день появляются на свет 15 малышей. Последний капитальный ремонт здания проводился более 10 лет назад, и с тех пор оно сильно устарело.

Площадь роддома составляет более 5100 квадратных метров, общая вместимость палат рассчитана на 100 пациентов. В связи с проведением ремонта будущих мам госпитализировали в близлежащие родильные дома Московской области. Врачи переехали в гинекологическое отделение и женскую консультацию двух клиник Химок.

В ходе капитального ремонта проведут внутреннюю отделку помещений, теплоизоляцию, установят новый вентилируемый фасад, заменят кровлю, окна и двери. Также приведут в порядок все инженерные коммуникации, включая систему отопления и электроснабжения, водопровод и вентиляцию. В роддоме появятся одно-, двух- и трехместные палаты для совместного пребывания матери и ребенка, а также индивидуальные санузлы с душевыми в каждом блоке.

«В кабинетах врачей установят новую медицинскую мебель, а также наркозное и операционное оборудование, оборудование для родовых залов и аппараты УЗИ, отвечающие последним технологическим стандартам. После ремонта в роддоме откроют отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое и реанимацию», - отметил Дмитрий Волошин.

Отметим, что комплексный капитальный ремонт родильного дома проводится при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Работы планируют завершить до конца 2024 года.