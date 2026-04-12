В Химках открылась выставка к 65-летию полета Гагарина

В подмосковных Химках в арт-галерее «МОСТ» открылась коллективная выставка «Космос — 2026», приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос. Экспозиция объединила более 30 работ 13 авторов из разных уголков России — Москвы, Великого Новгорода, Ярославля и Республики Башкортостан. Особое внимание посетителей привлекает видео-арт, посвященный философским размышлениям о космосе и месте человека во Вселенной.

Художники побуждают зрителя задуматься о происхождении Вселенной и жизни. Их работы показывают: великие открытия начинаются с внутреннего вдохновения — с мечты, которая со временем воплощается в реальность. Авторы смело экспериментируют с материалами, технологиями и формами, предлагая неожиданные художественные решения. В работах встречается все: от гипса и тончайших листов потали (имитации сусального золота) до обычных компакт-дисков, включенных в композицию.

Разнообразие жанров и стилей дает зрителю свободу интерпретации — каждый может увидеть в работах что-то свое, найти личные ассоциации. Выставка в арт-галерее «МОСТ» по адресу улица Лавочкина, дом 13, корпус 1, будет работать до 3 мая. Галерея открыта со среды по воскресенье с 14:00 до 19:00, понедельник и вторник — выходные дни.

