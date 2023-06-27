В Химках появился первый в Московской области «Мегабак авто»

Химки стали первым городским округом Подмосковья, где открыли пункт раздельного сбора отходов «Мегабак авто». Он находится у заправки «Газпромнефть» на трассе М-10, 31 км. Там в отдельные отсеки можно утилизировать текстиль, пластик и электронику.

В скором времени организаторы экологического проекта добавят еще и ячейки для старых шин, отслуживших свое батареек и негодных ртутных ламп. «Мегабак авто» в Химках открыл вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«В регионе за последние три с лишним года не отправилось на полигоны более 10 млн тонн отходов. Их переработали. Сегодня сделали еще один шаг в Подмосковье – развиваем сеть приема вторичного сырья на автозаправочных станциях «Мегабак авто», за что большое спасибо сети АЗС «Газмпромнефть», которая одной из первых откликнулась на наш экологический призыв», - сказал Евгений Хромушин.

Вице-губернатор добавил, что сейчас на заправках региона есть около десятка подобных раздельных пунктов сбора отходов и до конца 2023-его их число вырастет до 40-ка.

Соглашение для организации сбора отходов заключили министерство энергетики и ЖКХ Московской области, а также переработчики АНО «Экосистема», «Кродак» и сеть АЗС «Газпромнефть».



Проект «Мегабак авто» разработали и начали реализовывать при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.

Добавим, что в Химках сейчас популярен подобный пункт сбора для переработки, но только для крупногабаритного хлама «Мегабак». Он находится на улице Машинцева, рядом с домом № 9. А еще ранее в разных точках городского округа установили около сотни контейнеров для сбора старой одежды.