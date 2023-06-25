В Химках продолжается капремонт кадетского корпуса

В городском округе Химки продолжают капитально ремонтировать школу-интернат «Кадетский корпус». Учреждение расположено в Сходне. На днях реализацию проекта проверил глава Химок Дмитрий Волошин.

На сегодняшний день реализовано 65% работ. Волошин осмотрел здание вместе с директором школы и родителями учеников.

Как отметил Волошин, внутри уже завершен демонтаж, заменены инженерные сети.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

«Приступаем к чистовой отделке. Ежедневно на объекте трудятся более 70 строителей. После капремонта установим здесь всё необходимое оборудование для комфортного обучения. В обновлённую школу дети вернутся уже 1 сентября», – отметил Дмитрий Волошин.

В «Кадетском корпусе» учится 300 учеников. Они очень ждут обновленную школу. Сейчас почти завершены черновые работы.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

«На все вопросы нам всегда отвечают, все показывают и рассказывают. Если у нас есть какие-то замечания или предложения, то прям на карандаш и сразу решается», – поделилась мама учениц «Кадетского корпуса» Анна Фосс.

В рамках модернизации изменения произойдут в учебных классах, библиотеке, актовом и спортивном залах.

Как добавила директор школы Людмила Суслова, все сотрудники и ученики учреждения очень ждут 1 сентября.

Отметим, что в настоящий момент в школе-интернате открыты два профильных кадетских класса, которые курирует Следственный Комитет РФ. После окончания обучения выпускники поступают в лучшие вузы страны - МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО, Московскую Академию Следственного комитета, Военный университет Министерства обороны, Академию гражданской защиты МЧС Российской Федерации и другие.

В этом году при поддержке губернатора в микрорайоне Сходня также обновляют спорткомплекс «Юность». Выполнены почти 40% работ. Реконструкцию планируют завершить в 2024 году.